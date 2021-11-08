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Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Giriş: 08.11.2021 21:14
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Elektrik faturalarında yeni bir dönemin başladığını duyuran Başkan Erdoğan, TRT payının kalktığını belirtirken, sağlıkçıya da müjde vererek ''40 bin yeni personel alacağız'' dedi.
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