Son dakika: CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu

CHP'nin tezkereye Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP'nin "Evet" vermeye hazırlandığı haberinin ardından HDP'li Taşçıer, Twitter'da "Tezkereye CHP evet diyecekse hiç bir Kürt CHP, AKP'den daha iyidir diye oy vermemeli desteklememeli" paylaşımını yaptı.

Taşçıer daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen mitingde çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu parti liderlerinin çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Kürtler bu fotoğrafı iyi okumalı" dedi.

GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

İsterdik ki, gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz. Şu milli çıkarlarımız var deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz.