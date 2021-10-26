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CHP'den tezkereye 'Hayır' oyu! CHP'li Özel: Tezkereye hayır oyu vereceğiz

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 15:09
Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı’na iki yıl daha yetki veren tezkere Meclis Genel Kurulu gündeminde. Oylamaya dakikalar kala CHP’den “Hayır oyu vereceğiz” çıkışı geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını Ankara'dan A haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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