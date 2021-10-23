TÜGVA yöneticisi Fatih Yüksel’den İsmail Saymaz ve Halk TV’ye yalanlama
İsmail Saymaz'ın yalan ve yanlış bilgilerle gündeme getirdiği TÜGVA iddialarına ilişkin yalanlama açıklamaları peş peşe geliyor. Tüm TÜGVA yöneticilerini AK Parti döneminde İBB'den maaş alan, kurum aracılığı ile kamuda iş bulduklarını iddia eden Sözcü yazarı Saymaz'ın yalanları tek tek deşifre oluyor. TÜGVA yöneticisi Fatih Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her dediği 10 şeyin 9’u yalan 1’i de şaibeli çıkan İsmail Saymaz hakkımızda bir araştırma yapmadan eline verilen kâğıtlarla yine konuşmuş." ifadelerine yer vererek hakikatı tek tek anlattı.
İŞTE TÜGVA YÖNETCİSİ FATİH YÜKSEL'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI O AÇIKLAMA:
Kendileri çalıp, kendileri oynamışlar gülerek izledik ama artık yalanları kabak tadı vermeye başladı.
Her dediği 10 şeyin 9'u yalan 1'i de şaibeli çıkan İsmail Saymaz hakkımızda bir araştırma yapmadan eline verilen kâğıtlarla yine konuşmuş.
İ. SAYMAZ'IN FİYASKOLARI:
1) İBB'de çalışmaya başladığım tarih, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kuruluşundan yıllar öncesine dayanmaktadır. Onu da yanlış almışsınız. 1 Şubat 2012'de işe başladım.
2) İSTAÇ serüvenimi İBB'den ve İSTAÇ'tan dinlemek yerine, elinize tutuşturulan kağıt ile anlatmaya çalışarak yalan haber yapmışsınız. İSTAÇ çalışanlarının birçoğu beni tanır, hem mühendislik dönemlerimi hem de yöneticilik dönemlerimi, ayrıldığım güne kadar sorabilirsiniz.
3) Bırakın az çalışma ya da işe gitmeme iddialarını, mesai mefhumu gözetmeden fazla çalıştığımı herkes bilir.
4) Vakıf çalışmaları ile profesyonel çalışma hayatımı, her zaman ayrı tutmuşumdur. Hiçbir zaman ATM memurluğu yapmadım, yapmam da! Bunu gazetecilik namusuna sürekli halel getiren birinin anlaması mümkün değildir!
5) Ben, iftiralarınızla ilgili sizler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Hodri meydan!
Siz de iddialarınızı ispatlayın! İspatlayamazsanız gazeteciliği bırakın.
6) Onurlu bir şekilde icra ettiğim "Danışman" görevimi gündem etmişsiniz ama diğerlerini saymamışsınız: Endüstriyel Atık Planlama Mühendisi, Endüstriyel Atık İşletme Mühendisi, Asya Yakası Atık Aktarma Şefi, Avrupa Yakası Atık Aktarma şefi olarak görev aldım.
Buralarda birçok başarılı çalışmaya imza attık.
7) İBB'de sadece 1 ay danışman olarak görev yaptım, bu süreçte de proje sorumlusu olarak "İstanbul Evsel Atıklarının Demir Yolu ile taşınması" konusunu çalıştım.
8) Mevcut durumda İBB'de bir çok danışman var, hepsinden bir özür dileseniz iyi olur, işe yaramadıklarını ima etmişsiniz.
Son olarak, vakıftaki arkadaşlarım ve şahsımla ilgili başlatılan yalan haber, itibarsızlaştırma ve hedef gösterme sebebiyle İ.Saymaz ve sözde TV kanalı hakkında suç duyurusunda bulunup, hukuki sürecin takipçisi olacağım.
HAKİKAT KAZANAZAK.
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