TÜGVA yöneticisi Fatih Yüksel’den İsmail Saymaz ve Halk TV’ye yalanlama

İ. SAYMAZ'IN FİYASKOLARI:

1) İBB'de çalışmaya başladığım tarih, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kuruluşundan yıllar öncesine dayanmaktadır. Onu da yanlış almışsınız. 1 Şubat 2012'de işe başladım.

2) İSTAÇ serüvenimi İBB'den ve İSTAÇ'tan dinlemek yerine, elinize tutuşturulan kağıt ile anlatmaya çalışarak yalan haber yapmışsınız. İSTAÇ çalışanlarının birçoğu beni tanır, hem mühendislik dönemlerimi hem de yöneticilik dönemlerimi, ayrıldığım güne kadar sorabilirsiniz.

3) Bırakın az çalışma ya da işe gitmeme iddialarını, mesai mefhumu gözetmeden fazla çalıştığımı herkes bilir.

4) Vakıf çalışmaları ile profesyonel çalışma hayatımı, her zaman ayrı tutmuşumdur. Hiçbir zaman ATM memurluğu yapmadım, yapmam da! Bunu gazetecilik namusuna sürekli halel getiren birinin anlaması mümkün değildir!

5) Ben, iftiralarınızla ilgili sizler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Hodri meydan!

Siz de iddialarınızı ispatlayın! İspatlayamazsanız gazeteciliği bırakın.

6) Onurlu bir şekilde icra ettiğim "Danışman" görevimi gündem etmişsiniz ama diğerlerini saymamışsınız: Endüstriyel Atık Planlama Mühendisi, Endüstriyel Atık İşletme Mühendisi, Asya Yakası Atık Aktarma Şefi, Avrupa Yakası Atık Aktarma şefi olarak görev aldım.

Buralarda birçok başarılı çalışmaya imza attık.