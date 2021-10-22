TÜGVA’dan FETÖ’cü Cevheri Güven’in iftiralarına sert tepki: Söz konusu program FETÖ’nün istihbarat ağı

'YALAN MERKEZİ'NİN TEPESİNDE

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Can Dündar, Emre Uslu, Sefa ve Adem Yavuz Arslan ile birlikte sosyal medyadaki yalanları sıralayan isimlerin başında geliyor.

Söz konusu isimler FETÖ'nün yalanlarını ve sosyal medya propagandasını yapmak üzere görevlendirilmiş durumdalar.

TÜGVA'DAN FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİSİNE SERT TEPKİ

TÜGVA FETÖ'cü Cevheri Güven'in yalan propagandasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte TÜGVA tarafından yapılan açıklama;

Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurtdışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı.