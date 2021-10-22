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TÜGVA'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iftiralarına sert tepki: Söz konusu program FETÖ'nün istihbarat ağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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TÜGVA’dan FETÖ’cü Cevheri Güven’in iftiralarına sert tepki: Söz konusu program FETÖ’nün istihbarat ağı

FETÖ'nün medya yapılanmasının çökertilmesiyle yurt dışına kaçan Cevheri Güven, algı operasyonlarına devam ediyor. FETÖ'cü hain Güven sosyal medyada yaptığı canlı yayında TÜGVA hakkında skandal iftiralarda bulundu. TÜGVA'nın 80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip olduğu yalanını gündeme getiren FETÖ'cü Güven'e cevap gecikmedi. Söz konusu programa sahip olmadıklarını belirten TÜGVA yaptığı açıklamada, "Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ’nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün medya yapılanmasındaki kilit isimlerden Cevheri Güven kaçak yaşadığı yurt dışından algı operasyonlarına devam ediyor. Sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti, Başkan Erdoğan ve devlet kurumlarını lekelemeye çalışan Cehveri Güven son olarak TÜGVA'yı hedef aldı. FETÖ'cü Güven'in iftiralarına cevap gecikmedi.

FETÖ'CÜ KAÇAKTAN ALGI OPERASYONU

FETÖ'cü Cevheri Güven, internet ortamında canlı yayın yaparak 'TÜGVA'nın 80 milyonun kimlik numaraları ve ev adreslerine kadar tüm bilgilere sahip olduğu' iftirasında bulundu.

Kullandığı bilgisayardan bir program çalıştıran terörist, kendisinin ve Ahmet Davutoğlu'nun bilgilerine ulaştı. Söz konusu yazılımın TÜGVA tarafından kullandığını iddia eden FETÖ'cü Güven, iftiralarını peş peşe sıraladı.

PROGRAM FETÖ'NÜN MÜ?

Terörist Güven'in kullandığı programın bilgilere ulaşması dikkat çekti. TÜGVA'dan yapılan yalanlamada söz konusu yazılıma dikkat çektildi. TÜGVA, fişleme yazılımının FETÖ'ye ait olabileceğini belirtti.

"Vakfımızın gönüllü sistemimin Nüfusa bağlı olduğu yalandır." ifadelerine yer veren TÜGVA, "Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

'YALAN MERKEZİ'NİN TEPESİNDE

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Can Dündar, Emre Uslu, Sefa ve Adem Yavuz Arslan ile birlikte sosyal medyadaki yalanları sıralayan isimlerin başında geliyor.

Söz konusu isimler FETÖ'nün yalanlarını ve sosyal medya propagandasını yapmak üzere görevlendirilmiş durumdalar.

TÜGVA'DAN FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİSİNE SERT TEPKİ

TÜGVA FETÖ'cü Cevheri Güven'in yalan propagandasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte TÜGVA tarafından yapılan açıklama;

Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurtdışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı.

Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır.

Vakfımızın gönüllü sistemimin Nüfusa bağlı olduğu yalandır.

Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur.

Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır.

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