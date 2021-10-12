AK Parti ve TÜGVA'dan İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yalanlarına sert tepki
TÜGVA ve AK Parti'den İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediği yalanlara tepki geldi. TÜGVA Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci Twitter'dan yaptığı açıklamada, Saymaz'ın TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile bugün görüşmek istediği ve kendisine olayın aslının anlatılmasına rağmen Saymaz'ın ''TÜGVA belgeleri kabul etti.'' algısını oluşturmaya çalışmasına tepki gösterirken, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, ''Fazilet Durağı yalanı gibi bir çok olayda yalancılığı tescillenen Saymaz’ın bu iddiası da yine asılsız ve yalandır.'' dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir canlı yayında Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik asılsız bir iddiada bulundu. İsmail Saymaz'ın iddiasına TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yanıt verdi.
İbrahim Beşinci paylaşımında, "İsmail Saymaz'a Genel Başkanımız, 'Bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz tamamen uydurmadır.' dediği halde Saymaz'ın canlı yayında 'TÜGVA belgeleri kabul etti' algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna helal getirmiştir. İsmail Saymaz'ı TÜGVA'dan özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"GAZETECİLİK NAMUSUNA HALEL GETİRMİŞTİR"
İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediklerini hayretle izledik. Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ile bugün servis edilen sözde belgelerle ilgili görüşmek isteyen İsmail Saymaz'a Genel Başkanımız, 'Bizim birçok vakıf dernek gibi bir üyelik ve gönüllü kayıt sistemimiz var, bu sistemde de yasal çerçevede üyelerimizin bilgileri kendi izinleri doğrultusunda kaydediliyor. Bizim bu yazılımımızın nüfusa bağlı olduğu iddiası tamamen yalandır aynı zamanda bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz de tamamen uydurmadır. Sosyal medyadan servis edilen görüntüler masa başında üretilmiş sahte belgelerdir, birileri bu asılsız belgelerin inandırıcı olması için TÜGVA'da üye veya gönüllü olarak çalışmış kişilerin isimlerini de kullanarak veya üyelik sistemimizden çalarak bu asılsız listeleri oluşturmuştur, bu da olayın nasıl bir kumpas olduğunu ve 17/25 Aralık Süreci'ne ne kadar benzediğini göstermektir.' dediği halde Saymaz'ın canlı yayında 'TÜGVA belgeleri kabul etti' algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir.
"İSMAİL SAYMAZ'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"
Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır. İsmail Saymaz'ı TÜGVA'dan özür dilemeye davet ediyoruz.
BİR AÇIKLAMA DA AK PARTİ'DEN
İsmail Saymaz'ın iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, ''İsmail Saymaz, Halk Tv canlı yayınında "AK Parti'deki kaynaklarım TÜGVA ile ilgili yayınlanan belgeleri doğruladılar" demiş. Fazilet Durağı yalanı gibi bir çok olayda yalancılığı tescillenen Saymaz'ın bu iddiası da yine asılsız ve yalandır.'' dedi.
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