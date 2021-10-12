AK Parti ve TÜGVA’dan İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yalanlarına sert tepki

"GAZETECİLİK NAMUSUNA HALEL GETİRMİŞTİR"

İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediklerini hayretle izledik. Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ile bugün servis edilen sözde belgelerle ilgili görüşmek isteyen İsmail Saymaz'a Genel Başkanımız, 'Bizim birçok vakıf dernek gibi bir üyelik ve gönüllü kayıt sistemimiz var, bu sistemde de yasal çerçevede üyelerimizin bilgileri kendi izinleri doğrultusunda kaydediliyor. Bizim bu yazılımımızın nüfusa bağlı olduğu iddiası tamamen yalandır aynı zamanda bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz de tamamen uydurmadır. Sosyal medyadan servis edilen görüntüler masa başında üretilmiş sahte belgelerdir, birileri bu asılsız belgelerin inandırıcı olması için TÜGVA'da üye veya gönüllü olarak çalışmış kişilerin isimlerini de kullanarak veya üyelik sistemimizden çalarak bu asılsız listeleri oluşturmuştur, bu da olayın nasıl bir kumpas olduğunu ve 17/25 Aralık Süreci'ne ne kadar benzediğini göstermektir.' dediği halde Saymaz'ın canlı yayında 'TÜGVA belgeleri kabul etti' algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir.

"İSMAİL SAYMAZ'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır. İsmail Saymaz'ı TÜGVA'dan özür dilemeye davet ediyoruz.