TÜGVA’dan kara propagandaya girişenlere hodri meydan! ’’Bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz’’

TÜGVA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine!

Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, genel merkezdeki yöneticilerinin, il - ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluştur.

Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personellerimiz hariç: Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve diğer vakıf yöneticilerimiz gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunmaktadır. Her biri kendi mesleklerini icra etmektedir. Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır. Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir.