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TÜGVA'dan kara propagandaya girişenlere hodri meydan! ''Bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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TÜGVA’dan kara propagandaya girişenlere hodri meydan! ’’Bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz’’

Son dakika haberleri... TÜGVA, sosyal medyada vakıf aleyhine sürdürülen algı operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TÜGVA'dan yapılan açıklamada, yaşananların 'kara propaganda' olduğu belirtilirken, yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki bazı gazetecilere 'hodri meydan' denildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine!

Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, genel merkezdeki yöneticilerinin, il - ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluştur.

Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personellerimiz hariç: Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve diğer vakıf yöneticilerimiz gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunmaktadır. Her biri kendi mesleklerini icra etmektedir. Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır. Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir.

''KARA PROPAGANDA''

Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propogandadır. Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propogandayı asla kabul etmiyoruz.

''HODRİ MEYDAN''

Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz.

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