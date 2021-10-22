Kronik muhalefetin kalemşoru İsmail Saymaz TÜGVA yöneticilerini tek tek hedef gösterdi! Yalan habere TÜGVA’dan çok sert yanıt geldi

İşte İsmail Saymaz'ın tek tek hedef göstererek toplum gözünde küçük düşürmeye çalıştığı TÜGVA'lı yöneticiler ve onlar hakkında kaleme aldığı YALANLAR:



TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu

24 Kasım 2015'te işe girdi. İmar Müdürlüğü'nde genel projeler personeliydi. Aylık 12 bin 60 TL maaş, 730 TL sosyal yardım, 6 bin TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 6 bin TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 12 bin 60 TL ikramiye aldı. 11 Nisan 2019'da ayrıldı.

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ VE MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ FARUK DURUŞ

13 Eylül 2011'de işe girdi. İGDAŞ'ta uzmandı. Aylık 10.680 TL maaş ve üç ayda bir 10.680 TL ikramiye aldı. 14 Nisan 2019'da ayrıldı.

ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ FATİH YÜKSEL

22 Ağustos 2012'de işe girdi. İSTAÇ'ta danışmandı. Aylık 8.590 TL maaş aldı. 12 Nisan'da ayrıldı.

LİSE KOORDİNATÖRÜ OKAN ÖZER

11 Ocak 2019'da işe girdi. İSTON'da uzmandı. Aylık 10.680 TL maaş aldı. 14 Nisan 2019'da ayrıldı.

ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRÜ BEYTULLAH ÇİMEN

1 Kasım 2018'de işe girdi. İSTGÜVEN'de büro personeliydi. Aylık 7.170 TL maaş, 730 TL sosyal yardım, üç ayda bir 7.170 TL ikramiye aldı. 11 Nisan 2019'da ayrıldı.

TÜGVA ESKİ BAŞKANI VE MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ İSMAİL EMANET

18 Ağustos 2014'te işe girdi. İGDAŞ'ta yönetim danışmanıydı. Aylık 10 bin TL maaş, 1.500 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 1.500 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 10 bin TL ikramiye aldı. 31 Ocak 2019'da ayrıldı.

ORTAOKUL HANIM SORUMLUSU NAZİRE ERBASAN

13 Ağustos 2017'de işe girdi. SPOR A.Ş.'de koordinatör yardımcısıydı. 2.313 TL maaş aldı. 31 Ağustos 2017'de ayrıldı.

ÜNİVERSİTE HANIM SORUMLUSU BEYZA KAYAGİL

18 Haziran 2018'de işe girdi. SPOR A.Ş'de eğitmendi. 2.313 TL maaş aldı. 29 Temmuz 2018'de ayrıldı.

TÜGVA GENEL MERKEZ ESKİ MÜDÜRÜ SALİH ÇİL

11 Temmuz 2011'de işe girdi. İSPER'de genel müdürdü. Aylık 14.450 TL maaş, 5.890 TL huzur hakkı, 729 TL tazminat, 5.690 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 5.690 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 14.450 TL ikramiye, 597 TL yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 34.080 TL'ydi. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 18 Temmuz 2019'da ayrıldı.

TÜGVA ESKİ YURTLAR SORUMLUSU MUHAMMED UBEYDULLAH HOCAGİL

24 Kasım 2015'te işe girdi. İSPER'de müdürdü. Aylık 10.500 TL maaş, 729 TL sosyal yardım, 3.780 TL yönetici tazminatı, üç ayda bir 3.780 TL yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 10.500 TL ikramiye, 597 TL yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 20.367 TL'ydi. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 6 Ocak 2020'de ayrıldı.

İŞTE TÜGVA'NIN İSMAİL SAYMAZ'IN YAZDIĞI SINIR TANIMAZ YALAN HABERİNE İLİŞKİN YANITI

Daha birkaç gün önce TÜGVA hakkında yalan söylediği ortaya çıkan "kullanışlı aparat" İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısına vakfın cevabımı

#HakikatKazanacak