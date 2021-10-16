İBB başkanı ve muhalefetten sahte belgeyle itibar suikastı! Yalana kapak attılar





Kapağı hazırlanan raporun aslında var olmadığı, İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara para aktarmadığı yine CHP'li İBB yönetiminin mahkemeye sunduğu cevap yazısıyla bizzat tescillendi. İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılan yazı, İBB'nin önceki döneminde iddia edildiği gibi vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya koydu.