TÜGVA’ya yönelik iftira kampanyası yürüten Gelecek Partili Tamer Özsoy’un sahtekarlık vesikaları ortaya çıktı

Özsoy TÜGVA'yı hedef alarak, "Geçmişte Tügva da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazıkki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?" iddiasında bulundu.

CHP medyası Özsoy'un iddialarını köpürterek TÜGVA'yı hedef almaya devam ederken Takvim.com.tr Özsoy hakkındaki çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.

SAHTEKARLIK YAPTIĞI İÇİN TÜGVA'DAN KOVULDU

Özsoy'un TÜGVA'da sahterkarlık ve dolandırıcılığa karıştığı için vakıftan kovulduğu öğrenildi.

Dolandırılan kişinin, Tamer Özsoy'un Kudret A. isimli şahısla birlikte, Valilikten festival izni alınması karşılığında kendisini dolandırdığını bu kişilerin izin verildiğine yönelik Valilik adına SAHTE BELGE düzenleyerek kendisine gönderdiklerini, buna karşılık 10.000 TL istediklerini parayı da Tamer Özsoyun şahsi hesabına aktardığını,gerçekte valiliğin izin vermediğini öğrendiğini dolandırıldığını avukatlara anlattığı da haberimizde yer aldı.