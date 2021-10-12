İBB’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni 27 saat işgal ettiği mahkeme tarafından belgelendi

ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıyı dikkate almadı ve 27 saat boyunca TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti.

AYHAN: TÜGVA'NIN HALEN VARLIĞINI KORUYAN GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN MEVCUT

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyarmıştı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Söz konusu yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğuna dikkat çekildi.

"İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL, TAHLİYE EDİLMEMEZ"

Yazıda; "Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir" denildi.