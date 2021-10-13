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Barış Yarkadaş'ın TÜGVA yalanı patladı! Gerçekler ortaya çıkınca paylaşımı sildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Barış Yarkadaş’ın TÜGVA yalanı patladı! Gerçekler ortaya çıkınca paylaşımı sildi

Terör örgütleriyle iltisaklı Metin Cihan'ın TÜGVA'yı hedef alarak, ''devlet içinde kadrolaşma'' iftirasına CHP'li isimler destek vererek yalana çanak tuttu. CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden TÜGVA'yı hedef alan asılsız bir paylaşımda bulundu ve Yahya Kılıç isimli bir şahsın TÜGVA Hatay İl Başkanlığından iki yıl önce İskenderun Teknik Üniverstesi Genel Sekreterliği'ne atandığını iddia etti. Yarkadaş, paylaşımının yalan olduğunu anlayınca vakit kaybetmeden sildi. İşte tüm detaylar...

TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.



Terör örgütleri ile bağlantılı firari etki ajanı Metin Cihan

Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak mesnetsiz iddiaları dillendirip servis edenler kervanına CHP'li isimler de katıldı.



CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden TÜGVA'yı hedef alan asılsız bir paylaşımda bulundu.



DOĞRULAR ORTAYA ÇIKINCA VAKİT KAYBETMEDEN SİLDİ
Yahya Kılıç isimli bir şahsın TÜGVA Hatay İl Başkanlığından iki yıl önce İskenderun Teknik Üniverstesi Genel Sekreterliği'ne atandığını iddia edip "Kayda girsin diye yazdım. Rezalet görülsün diye yazdım" şeklinde tweet atan Yarkadaş, paylaşımının yalan olduğunu anlayınca vakit kaybetmeden sildi.




"YALANI MESLEK EDİNMENİZ BÜYÜK BİR REZALET"
Barış Yarkadaş'ın iftira dolu skandal tweetine birinci ağızdan cevap gecikmedi.

Söz konusu provokatif paylaşımda ismi geçen Yahya Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; Sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir" ifadelerini kullanarak Barış Yarkadaş'a sert tepki gösterdi.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR GÖREVDE BULUNMADIM"
Kılıç, "TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

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