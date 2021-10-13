Barış Yarkadaş’ın TÜGVA yalanı patladı! Gerçekler ortaya çıkınca paylaşımı sildi







"YALANI MESLEK EDİNMENİZ BÜYÜK BİR REZALET"

Barış Yarkadaş'ın iftira dolu skandal tweetine birinci ağızdan cevap gecikmedi.



Söz konusu provokatif paylaşımda ismi geçen Yahya Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; Sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir" ifadelerini kullanarak Barış Yarkadaş'a sert tepki gösterdi.



"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR GÖREVDE BULUNMADIM"

Kılıç, "TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

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