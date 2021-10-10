İBB’den göz göre göre TÜGVA işgali! Kaymakam uyarmış! İşte belgeler

ONGUN'UN "TAHLİYE ENGELLENİYOR" İDDİASI

Murat Ongun, 6 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklamada; "Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB'ye karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" iddiasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da, Büyükada İskelesi önünde yaptığı açıklamada; "İBB protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Arsızlar ya, çökmüşler ya İstanbullunun malına! Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İBB başkanımız yargıya başvurmuş. 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle tescil edilmiş" iddiasında bulundu.