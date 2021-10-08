TÜGVA için tahliye kararının olmadığı belgelendi! İBB, Kaymakam Bahri Tiryaki’nin resmi yazısına rağmen....

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlanma Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumunda ise 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.."