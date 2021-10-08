Son dakika: AK Parti'den İBB'nin TÜGVA işgaline sert tepki: Bu yapılanların hepsi planlı programlı
Son dakika haberine göre CHP teşkilatı ve beraberindeki İBB zabıtaları, TÜGVA'nın Adalar binasını işgal etti. Zabıtalı işgalde, içerideki gençler darbedildi, vakıf malları kaçırıldı, sosyal medyadan "işgal" fotoları paylaşıldı. İşgal, polisin müdahalesiyle son buldu. TÜGVA'ya yapılan hukuksuz baskınla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "Bu yapılanların hepsi planlı programlı. Kirli ellerinizi huzurlu Adalar'ımızdan çekin. Yeni bir Gezi'ye asla müsaade etmeyeceğiz." diyerek sert çıktı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Bir partinin il başkanı çıkıp 39 ilçe başkanını davet edip sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi bir tavır militanca bir tavır. Bunun adı eşkıyalık." dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yapılanlar hepsinin planlı programlı olduğuna dikkat Çeken Özsoy, "Adalar'da bu yaşananlar ne tesadüftür ki 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümüne denk geliyor. Buradan şunu açıkça ifade etmek istiyorum.
YENİ BİR GEZİ'YE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz.
TÜGVA'NIN HAKLI DAVASINDA YANINDAYIZ
CHP yönetimine buradan seslenmek istiyorum. O kirli ellerinizi huzur dolu Adalar'ımızın üzerinden çekin. Adalar'ın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. TÜGVA'nın haklı davasında yanındayız." dedi.
TÜGVA BAŞKANI: PROVOKE ETMEYE HİÇ GEREK YOK
İBB'nin işgali ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur, dedikleri gibi, 3. şahıslara kiralama söz konusu olmamıştır." dedi.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Burada 2-3 gündür bir gerilim var. Bu gerilimi tırmandıranlar tamamen karşı taraf. Biz maalesef vakit kaybediyoruz. 'Bizim işimiz gücümüz gençlik diyoruz' işimizin gücümüzün gençlik olması lazım. Gençlikle ilgili çalışmaları yapmamız lazım. İnsanları galeyana getirip provoke etmeye tahrik etmeye hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.
MİLİTANCA BİR TAVIR! BUNUN ADI EŞKIYALIK
Enes Eminoğlu, "Bir partinin il başkanı çıkıp 39 ilçe başkanını davet edip sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi bir tavır militanca bir tavır. Bunun adı eşkıyalık. Böyle bir tavrın içine girilmemesi lazım. Biz iddiamızın arkasındayız. Gençlik çalışmaları yapıyoruz. Eğer hukuk bir karar verirse biz burada bir dakika dahi durmayız. Ama ortada bir tahliye kararı yokken, tabiri caizse eşkıyalık, militanlık, vandallık, gasp adına ne dersek diyelim gelip kapının kilidini değiştirip velev ki bir tahliye kararı olsa dahi bu zabıtanın işi değil. İBB'nin zabıtalarıyla birlikte CHP'nin buradaki gençlik kolları ve ana kademedeki insanlarla içeriye zorbalık, gasp niteliğinde giriş yapıp sonrasında içerideki malzemeleri bir kamyona yükleyip nereye getirildiği belli olmayan bir süreçle ilgili girişimde bulundular." diyerek sert çıktı.
HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK
Eminoğlu, " Hukuki sürecin takipçisiyiz. Bu gidenlerle ilgili, kapı kilidini değiştirenlerle ilgili, yapılanlarla ilgili her biriyle ilgili ayrı bir şekilde hukuki süreci başlattık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisiyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Bu konuda vakıf insanıyız. Böyle bir gerginlik, taşkın, tahrik ile ilgili sürecimiz olamaz. Bugün dahi Adalar'daki CHP yönetimi bir yürüyüş, halkı yine bir davet buradan adliyeye vakfımızın önünde yine bir buluşma bir tertip içerisindeler. Biz bu provakasyonlara, tahriklere gelmeyeceğiz. Dediğimiz gibi işimiz gücümüz gençlik diyerek bu gençlere hizmetlerimize devam edeceğiz. Süreç bundan ibarettir. Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur. Dedikleri gibi üçüncü şahıslara kiralamayla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir. Bununla ilgili belge bilgi ortaya koyamamışlardır, koyamazlar da. Biz kendimizden adımız gibi eminiz." diye konuştu.
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