Son dakika: AK Parti’den İBB’nin TÜGVA işgaline sert tepki: Bu yapılanların hepsi planlı programlı

TÜGVA BAŞKANI: PROVOKE ETMEYE HİÇ GEREK YOK

İBB'nin işgali ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur, dedikleri gibi, 3. şahıslara kiralama söz konusu olmamıştır." dedi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Burada 2-3 gündür bir gerilim var. Bu gerilimi tırmandıranlar tamamen karşı taraf. Biz maalesef vakit kaybediyoruz. 'Bizim işimiz gücümüz gençlik diyoruz' işimizin gücümüzün gençlik olması lazım. Gençlikle ilgili çalışmaları yapmamız lazım. İnsanları galeyana getirip provoke etmeye tahrik etmeye hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.

MİLİTANCA BİR TAVIR! BUNUN ADI EŞKIYALIK

Enes Eminoğlu, "Bir partinin il başkanı çıkıp 39 ilçe başkanını davet edip sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi bir tavır militanca bir tavır. Bunun adı eşkıyalık. Böyle bir tavrın içine girilmemesi lazım. Biz iddiamızın arkasındayız. Gençlik çalışmaları yapıyoruz. Eğer hukuk bir karar verirse biz burada bir dakika dahi durmayız. Ama ortada bir tahliye kararı yokken, tabiri caizse eşkıyalık, militanlık, vandallık, gasp adına ne dersek diyelim gelip kapının kilidini değiştirip velev ki bir tahliye kararı olsa dahi bu zabıtanın işi değil. İBB'nin zabıtalarıyla birlikte CHP'nin buradaki gençlik kolları ve ana kademedeki insanlarla içeriye zorbalık, gasp niteliğinde giriş yapıp sonrasında içerideki malzemeleri bir kamyona yükleyip nereye getirildiği belli olmayan bir süreçle ilgili girişimde bulundular." diyerek sert çıktı.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Eminoğlu, " Hukuki sürecin takipçisiyiz. Bu gidenlerle ilgili, kapı kilidini değiştirenlerle ilgili, yapılanlarla ilgili her biriyle ilgili ayrı bir şekilde hukuki süreci başlattık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisiyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Bu konuda vakıf insanıyız. Böyle bir gerginlik, taşkın, tahrik ile ilgili sürecimiz olamaz. Bugün dahi Adalar'daki CHP yönetimi bir yürüyüş, halkı yine bir davet buradan adliyeye vakfımızın önünde yine bir buluşma bir tertip içerisindeler. Biz bu provakasyonlara, tahriklere gelmeyeceğiz. Dediğimiz gibi işimiz gücümüz gençlik diyerek bu gençlere hizmetlerimize devam edeceğiz. Süreç bundan ibarettir. Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur. Dedikleri gibi üçüncü şahıslara kiralamayla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir. Bununla ilgili belge bilgi ortaya koyamamışlardır, koyamazlar da. Biz kendimizden adımız gibi eminiz." diye konuştu.