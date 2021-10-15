Canan Kaftancıoğlu’nun TÜGVA oyunu deşifre oldu! Gençleri TÜGVA İl Binasına gönderdi

"TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul'da çöken yönetim sistemine artan tepkileri gölgelemek için toplum yararına hizmet eden vakıflara savaş açan İBB yönetimine Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdiği görülmüştü: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut. Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir."