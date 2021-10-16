A Haber’i işgale giden darbecilere yolu açtı! Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın TV’den gelişmeleri izledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ifadesine yer verilen Başar, o gece Sait Yalçın'ın, o dönem Güvenlik Büro Amirliği yapan komiser yardımcısı Mustafa Doğan ile birlikte bütün gece gelişmeleri televizyondan takip ettiğini, kendisine de darbeci askerlere karşı koymamasını söylediğini anlattı.

Başar, "O gece Başbakanımız Binali Yıldırım'ın konuşmalarından kalkışma olduğunu öğrendim. Müdürün odasına geçerek, durumdan haberdar olup olmadığını sordum. Televizyonun açık olduğunu fark ettim. Mustafa Doğan ile birlikte oturmaya devam ettiler" dedi.