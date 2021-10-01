Meclis bugün açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek
TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek. TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi de yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilendi.
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün özel gündemle toplanacak. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak.
Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YEMİN EDECEK
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.
TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek.
MECLİS YENİLENDİ 23 YIL SONRA BİR İLK
TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilendi.
Çalışmalarına 17 Temmuz'da ara veren Meclis, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
TBMM Genel Kurul Salonu'nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona erdi.
TBMM'nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.
1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.
Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu.
Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu.
23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak.
TBMM TV YENİ DÖNEMDE HD KALİTESİNDE YAYIN YAPACAK
Meclis'te yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuna aktaran TBMM TV de yeni yasama yılına tamamen yenilenen teknik altyapısıyla girecek.
Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.
Meclis Başkanlık Divanı'nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak.
Ses sistemi de tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu'nun basın locası altındaki bölümde, teknik uzmanların bulunduğu kontrol odası oluşturuldu.
Bu arada Meclis yerleşkesine araçla girişlerde plaka tanıma sistemine geçildi.
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