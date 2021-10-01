TBMM yeni yasama yılına hazır

TBMM bugün özel bir oturumla açılıyor. 23 yıldır kullanılan elektronik oylama ve ses sistemi yenilendi. Peki yeni yasama döneminde gündemde neler olacak? Seçim barajı düşecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, A Haber canlı yayınında Meclis’in gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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