Emine Erdoğan: ’Nerede Kalmıştık’ projesini hayata geçiriyoruz

'KADINLAR TOPLUMLARIN AYNASIDIR'



Yeterli eğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Takdir edersiniz ki kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu'da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyan-ı Rum, Anadolu Kadınlar Birliği'nin, topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler; dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir. Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."



'İNSAN HER YAŞTA YENİDEN BAŞLAYABİLİR'



Kadın ve kız çocuklarına seslenen Emine Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum. Bilgi çağı dediğimiz ve teknolojinin hakim güç olduğu günümüzde eğitim, bu dünyaya girmemizi sağlayan tek bilettir" dedi.