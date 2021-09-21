Son dakika: Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek
Son dakika haberine göre bugün başlayacak Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, burada yapacağı konuşmayla dünyaya seslenecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve bugün başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.
DÜNYAYA SESLENECEK
Başkan Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'da bugün hitaplarını gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI
Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.
Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi.
Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?
- Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?
- Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?
- DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?Twitter "bir sorun oluştu yeniden dene" ne demek?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...
- Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?