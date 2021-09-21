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Son dakika: Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan BM Zirvesi’nde dünyaya seslenecek

Son dakika haberine göre bugün başlayacak Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, burada yapacağı konuşmayla dünyaya seslenecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve bugün başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.

DÜNYAYA SESLENECEK
Başkan Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'da bugün hitaplarını gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI
Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi.

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