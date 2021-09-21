21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?

TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?

TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar, aktiviteler ve seminerlerin yer aldığı TEKNOFEST’e her sene yoğun ilgi gösteriliyordu. Öğrenciler ve aileler TEKNOFEST’e nasıl gidilir sorusunun cevabını da merak ediyor. TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınmayacak. Peki; TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı?

TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? 2018 yılından beri düzenli olarak her yılın Eylül ayında yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl ziyaretçiler için kapısını açıyor. 21 Eylül tarihi itibariyle ziyaretçiler festivale akın etmeye başladı. Peki; TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı?

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Başvuruları online olarak alınan TEKNOFEST 21 Eylül'den itibaren İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmayı planlayanlar, TEKNOFEST 2021 takvimini araştırmaya başladı.

Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu

Metrobüs

TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattı veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı'na ulaşılabilir.

TEKNOFEST ÖDÜLLERİ NEREDE VERİLECEK?

Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

KAYIT OLMADAN GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?

TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınamamaktadır. Online kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçilerin iki doz Covid-19 aşısını olmuş ya da önceden hastalığı geçirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gereklidir.

TEKNOFEST NASIL GİDİLİR?

2018 yılından beri düzenli olarak her yılın Eylül ayında yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl da büyük heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA