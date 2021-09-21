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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

İki lider arasındaki kritik temas New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşti.

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