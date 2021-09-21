Aranan PKK’lı terörist Samsun’da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.U'nun İlkadım ilçesindeki bir evde olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U'yu yakaladı.

S.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.