Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi...
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Türk ve ABD'li iş insanlarının iştirak ettiği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin Türkiye açısından en fazla ihracat yapılan 3. ülke olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 25 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve ABD'li iş insanlarının katıldığı programda iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
ABD ile ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.
Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu.
ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır.
Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.
Olumsuz küresel ekonomik iklime, aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık.
Uluslararası yatırımcıların ülkemizde yatırımlarına devam etmesi için gerekli adımları atıyoruz.
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