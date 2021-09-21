Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli açıklamalar: Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve ABD'li iş insanlarının katıldığı programda iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD ile ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu.