Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TURKEN Heyeti’nin kabulünde flaş açıklamalar

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK"

"Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her türlü imkanı sunduk. Türken Vakfı, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelşik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur.