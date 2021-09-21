Başkan Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konakladığı otelin önünde toplanan Türklerle selamlaştı.
Başkan Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.
New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.
Otel önünde New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından karşılanan Erdoğan, halkı selamladı.