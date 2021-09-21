21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı

Başkan Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan New York’ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konakladığı otelin önünde toplanan Türklerle selamlaştı.

Başkan Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.

New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.

Otel önünde New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından karşılanan Erdoğan, halkı selamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA