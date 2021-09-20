Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabı imzalayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ve Turkuvaz Kitap tarafından basılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD'deki lansmanı yapıldı. Başkan Erdoğan New York'ta açılan Türkevi'nde düzenlenen tören sonrasında kitabını BM Genel Sekreteri Guterres için imzalayarak kendisine hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenen Türkevi açılış töreninin ardından bizzat kendisini kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hediye etti.
GUTERRES TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
"Türkiye'nin ve Türk toplumunun mültecilere yönelik muazzam cömertliğine bizzat aşinayım." diyen Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Savaşlar, şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, "Türkiye'nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma." diye konuştu.
Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.
KİTABIN LANSMANI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.
İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.
Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.
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