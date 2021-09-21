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Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York Times heyetini kabul etti

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York Times heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de New York Times heyetini kabul etti. Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde çok sayıda siyasi isim de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.

Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

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