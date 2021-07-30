THK'nın "antika uçakları" neden kullanılmıyor? İşte helikopter ve uçaklar arasındaki gerçek
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara müdahalede kullanılan hava araçlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında net konuştu. Türk Hava Kurumu ile bir sorunlarının olmadığını belirtten Pakdemirli, "Antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin "antikacı dükkanı" açıklamasının ardından Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar merak konusu oldu.
Son günlerde çıkan yangınlar Türkiye'nin ciğerlerini yok ederken, yapılan algılara tepkiler peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı muhalefetin THK uçakları algısına "THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok" sözleriyle tepki gösterdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesinde algılar hakkında "Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.
NEDEN HELİKOPTERLER TERCİH EDİLİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu konuda yaptıkları açıklamalarla neden THK uçakları yerine helikopterlerin tercih edildiğini Rusya'dan neden uçak kiralandığını açıkladı.
Bununla birlikte konunun uzmanları da uçaklarla helikopterlerin orman yangınlarına karşı farkını açık bir şekilde ortaya koydu.
İşte Başkan Erdoğan'ın THK uçaklarının neden kullanılmadığını anlattığı açıklamaları:
"THK UÇAKLARI VARMIŞ NEYİ BİLİYORSUN"
"THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz ise burada 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek. İHA'larla bölgenin durumunu inceliyoruz."
BAKAN PEKDEMİRLİ: ANTİKACI DÜKKANI GİBİ
Sosyal medyada gündeme getirilen ve özellikle Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinde "THK'nın söndürme uçakları orman yangınlarına müdahale ettirilmiyor" haberlerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'den yalanlama geldi.
Mücadeleleri istismar etmek amacıyla uçaklar üzerinden tartışmalar ortaya atıldığını dile getiren Pakdemirli Orman teşkilatının, insan kaynağı ve gerekli donanım açısından dünyanın en iyi teşkilatlarından biri olduğunu vurguladı.
"Bir eksik müdahale var mıdır? Asla yok. Burada 'son teknoloji, insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri' diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil ama bizim işimiz matematik. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz."
"HELİKOPTERLER 7 MİSLİ SU ATIYOR"
Teşkilatta 27 olan helikopter sayısının 39'a çıktığını belirten Pakdemirli, uçaktan daha fazla su atan helikopterleri kullandıklarına dikkati çekti. Pakdemirli, THK ile herhangi bir problemlerinin olmadığına işaret ederek şöyle konuştu:
"THK'nin elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Elimizdekiler 84 ton, 7 misli su atıyor. Havada neyi uçurduğumuzun değil, yere ne kadar su attığımızın önemli olması lazım. İhale sistemiyle alım yapıyoruz. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlamış olacağız."
HELİKOPTER İLE UÇAKLAR ARASINDAKİ FARK
THK'nın elindeki uçaklar 1 saatte 2 defa su atarken, yangına müdahale eden helikopterler saatte 8 defa su atma kapasitesine sahip.
Uçakların saatlik çalışma maliyeti 71,500 TL iken helikopterde bu rakam 26,250 TL.
Sadece deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabilirken, helikopterler deniz, büyük gölet, barajlar ve 3,600'den fazla havuz ve göletlerden de su ikmali yapabiliyor.
Uçaklar kaynaktan su alamadığı için su atma süresi uzarken, helikopterler birçok kaynaktan su aldığı için seri şekilde su atabiliyor.
4 BİN YANGIN HAVUZU
Su kaynaklarının olmadığı ve yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde OGM tarafından tesis edilmiş 4 bin 6 yangın havuzu/göleti bulunuyor. Helikopterler en yakın yangın havuzu koordinatına yönlendiriliyor ve birçok yangın bu sayede büyümeden kontrol altına alınıyor.
YANGINLARA HELİKOPTERLERİN DESTEĞİ DAHA BÜYÜK
Yangın alanına müdahalede nokta için uçak yerine ağırlıklı olarak helikopter kullanmayı tercih ediliyor. Sadece geçtiğimiz gün yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel görev aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı.
Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip ilk nesil uçaklardan olan CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 ton su taşıma kapasitesine sahip. Bu uçakların modernasizyonları yapılmadığı için şu anki kapasiteleri 4 tonun altına düşmüş durumda.
THK'NIN ELİNDEKİ UÇAKLAR AVGAS YAKITI İLE ÇALIŞIYOR
THK'nın elinde bulunan uçaklar, dalgasız ve asgari 2 km açıklığı olan su yüzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyorlar. Bu uçakların modernizasyonları yapılmadığı için 1960'lı yılların teknolojisine ait AVGAS yakıt ile çalışıyor. Bu sebepten dolayı THK uçakları sadece AVGAS yakıt tankerlerinin ikmal edilebileceği havaalanlarına gönderebiliyor. Söz konusu CL-215 Amfibik uçaklar helikopterlerin 1 saatte 8 defa su attığı ortamda sadece 2 defa su ikmali yapabiliyor.
SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ 71,500 TL TEKLİF ETTİLER
Eski uçaklara sahip olan THK, 2019 yılında yapılan ihalede 1 saatlik ücret olarak 71.500 TL teklif sundu. 2019 yılında yapılan helikopter ihalesinde ise bir saatlik ücret için en düşük teklif 26.250 TL oldu.
SAATLİK MALİYETİ DE 7 KATI
THK uçaklarında bir ton suyun maliyeti ise 7.944,4TL'dir. Saatlik çalışma maliyeti 26.250 TL olan helikopterin, 1 ton suyu taşıma maliyeti ise 1.312,50 TL.
THK'NIN ELİNDEKİ UÇAKLAR HAKKINDAKİ GERÇEKLER
PARÇA TEMİNİNDE KULLANILMIŞ
THK'nın 2009'da satın aldığı Kanada menşeli 9 adet CL-215 amfibik uçağın kurum yönetimince geçmiş yıllarda bozulan uçaklar için parça temininde kullanıldığı ortaya çıktı.
THK 2009'da Kanada menşeli 9 adet CL-215 amfibik uçak satın almıştı. THK'nın uçakların hiçbirini modernize etmediği, ve bozulan uçakların diğer uçakların parçaları kullanılarak zaman içinde tüm uçakların atıl ve kullanılamaz duruma düştüğü ortaya çıktı.
KALAN UÇAKLARIN MOTORUNDA CİDDİ SORUNLAR VAR
THK'nın elindeki toplam 9 amfibik uçaktan geriye 3 uçak kaldığı ve bunlarında motorlarında ciddi sorunların olduğu tespit edildi.
ÖDENEĞİN NEREYE KULLANILDIĞI MERAK KONUSU
THK'nın eski yönetimleri uçakları konusunda 2009-2018 yılları arasında devletten 10 milyonları bulan alan ödeneğin nereye kullandığı merak konusu.
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