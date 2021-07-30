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Son dakika: Komandolardan bir başarılı operasyon daha! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Komandolardan bir başarılı operasyon daha! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

detaylar gelecek...

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