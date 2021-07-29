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Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı! Müşteriler teknelerle tahliye edildi

İHA
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Giriş: 29.07.2021 18:24
Güncelleme:29.07.2021 18:25
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler...

SON DAKİKA HABERİ: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye edildi.

Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Yangın bölgedeki otelleri tehdit ediyor

Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.

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Yangın otellere yaklaştı! Müşteriler teknelerle tahliye edildi
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