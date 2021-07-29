Son dakika: 5 ilde 10 noktada yangın! Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal son durumu A Haber'de anlattı

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Çok olumsuz hava halleri devam ediyor. 70-80 km fırtına diyebileceğimiz noktada bir rüzgar var. Adana'nın şu anda devam eden ciddi 3 tane yangını var. Kadirli 22 saattir devam ediyor. Kozan en az onun kadar ciddi. Adana ve Osmaniye'de 22 tane yangın çıkmıştı bunların şu anda 3 tanesi devam ediyor. 19'u kontrol altına alındı.