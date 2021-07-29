Son dakika: 5 ilde 10 noktada yangın! Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Yurdun farklı noktalarında devam eden yangınlarda son durum ne? Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin ve Kayseri'deki yangınlarda son dakika gelişmeleri neler? Yerleşim yerleri ne durumda? Sabotaj iddiasıyla ilgili bir gelişme var mı? Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, son durumu A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Aybal, "Çalışmalar çok şiddetli rüzgarın altında hatta hava gücü helikopterlerimiz bazen de uçamıyorlar." dedi.
Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin ve Kayseri'de yangınlar sürüyor. Adana ve Osmaniye'de çıkan 22 yangından 3'ü sürüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, A Haber canlı yayınında yangınla mücadeledeki son durumu anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÇALIŞMALARDA SON DURUM
Çok olumsuz hava halleri devam ediyor. 70-80 km fırtına diyebileceğimiz noktada bir rüzgar var. Adana'nın şu anda devam eden ciddi 3 tane yangını var. Kadirli 22 saattir devam ediyor. Kozan en az onun kadar ciddi. Adana ve Osmaniye'de 22 tane yangın çıkmıştı bunların şu anda 3 tanesi devam ediyor. 19'u kontrol altına alındı.
"HELİKOPTERLERİMİZ BAZEN UÇAMIYOR"
Çalışmalar da çok şiddetli rüzgarın altında hatta hava gücü helikopterlerimiz bazen de uçamıyorlar. Dünkü ve bugünkü bilanço rüzgarın da etkisiyle yoğun. Rüzgar hem karadan hem havadan yapılan çalışmaları ciddi manada etkiliyor. Ama ekiplerimiz can siparhane insanüstü gayretle canını ortaya koyup mücadelemize devam ediyoruz.
YERLEŞİM YERLERİNDE SON DURUM
Şu an itibariyle Kozan'da akşamüzeri 6 tane yerleşim yeri boşaltıldı. Aladağ ilesinde de 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Kadirli'de 1 yer tedbir için boşaltıldı. Mücadelemiz devam ediyor.
SABOTAJ MI?
Bize ulaşan bir şey yok. Kolluk kuvvetlerimiz bunu takip ediyorlar.
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