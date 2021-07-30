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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Yangın son durum nedir? Türkiye'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahele ediliyor. 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilde çıkan 71 yangın ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan yangınlar için aralıksız mücadele sürüyor. Peki, Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 14:08
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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Türkiye'daki orman yangınlarında son durum nedir? Türkiye'de bazı illerde orman yangını çıktı. Türkiye genelinde çıkan yangınlardan bazıları kontrol altına alındı, diğer yangınlar için de kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgelerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdaheleler sürerken, yangın ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü? İşte haberin detayları...

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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

TÜRKİYE YANGINLARI SON DURUM NEDİR?

Türkiye'de 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilde çıkan 71 yangından 57 yangın kontrol altına alındı, 14 yangın devam ediyor. Devam eden yangınlara; 3 uçak, 9 iha, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopteri 680 arazöz, 55 iş makinası, 4000'in üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

DEVAM EDEN YANGINLAR

Adana: Toplam 20 yangın, 3 adet yangın devam ediyor.

Osmaniye: Toplam 4 yangın, 1 adet yangın devam ediyor.

Antalya: Toplam 11 yangın, 4 adet yangın devam ediyor.

Mersin: Toplam 7 yangın, 3 adet yangın devam ediyor.

Muğla: Toplam 4 yangın, 2 yangın devam ediyor.

Kahramanmaraş: Toplam 5 yangın, 1 yangın devam ediyor.

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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

OSMANİYE MAHALLESİ'NDE ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de 25 hane, 45 ahır kullanılamaz hael gelirken, 600 arı kovanı zarar gördü, 75 küçükbaş hayvan öldü.

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22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Yangında evi, arı kovanları zarar gören mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Songül Şahin (44), "Yetkililerin buraya gelip halimizi görmesini istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ile alevlerden kendimi kurtardığıma şükrediyorum" diyerek gözyaşı döktü.