22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Yangın son durum nedir? Türkiye'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahele ediliyor. 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilde çıkan 71 yangın ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan yangınlar için aralıksız mücadele sürüyor. Peki, Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü? İşte son gelişmeler...