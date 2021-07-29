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Bodrum'da yangın otele sıçradı! Bodrum'da yangın nedeniyle otel boşaltıldı

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Bodrum'da yangın otele sıçradı! Bodrum'da yangın nedeniyle otel boşaltıldı

Bodrum'da çıkan yangın bir otele sıçradı. Turizmin gözdesi Bodrum'daki yangının son durumu A Haber canlı yayınında Gamze Elçi tarafından aktarıldı. Bodrum'daki yangından dolayı bir otel boşaltıldı.

Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında Bodrum'da çıkan yangının son durumu hakkında bilgi verdi.

YANGIN OTELLERE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

OTEL BOŞALTILIYOR

Bodrum'da çıkan yangının yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirten Elçi, "Turistlerin korkuyla izlediği Bodrum'daki yangın otellere de sıçradı. Sivillerin tehlikeye girmesiyle bir otel boşaltıldı." şeklinde konuştu.

A Haber muhabiri Gamze Elçi, Bodrum'daki yangını söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettini belirtti.

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