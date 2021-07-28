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Ateşten doğan karanlık! Antalya Manavgat'taki yangın güneşi kapattı, ilçe karanlığa teslim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Ateşten doğan karanlık! Antalya Manavgat'taki yangın güneşi kapattı, ilçe karanlığa teslim

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları nedeniyle ilçe adeta alevlere teslim oldu. Yangına müdahale sürerken dumanlar güneşi kapattı ve ilçe karanlığa büründü.

Antalya Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manavgat'a karanlık çöktü MANAVGAT'A KARANLIK ÇÖKTÜ

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi.

Yangın sırasında çıkan yoğun duman nedeniyle güneş kayboldu.

Yangında komple yanan köylerin olduğu bilgisi gelirken dumanlar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu.

Yangından etkilenen 3 kişi yanık tedavisi görürken bir kişinin ise durumu ağır.

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