Ateşten doğan karanlık! Antalya Manavgat'taki yangın güneşi kapattı, ilçe karanlığa teslim
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları nedeniyle ilçe adeta alevlere teslim oldu. Yangına müdahale sürerken dumanlar güneşi kapattı ve ilçe karanlığa büründü.
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi.
Yangın sırasında çıkan yoğun duman nedeniyle güneş kayboldu.
Yangında komple yanan köylerin olduğu bilgisi gelirken dumanlar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu.
Yangından etkilenen 3 kişi yanık tedavisi görürken bir kişinin ise durumu ağır.
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