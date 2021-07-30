Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor? Helikopter mi uçak mı?

Manavgat olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den cevap geldi. Bakan Pakdemirli, "Bizim THK ile bir problemimiz yok. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından sonra A Haber canlı yayınına katılan Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz atılan su miktarı konusunda helikopterlerin farkını ortaya koydu ve Türkiye'nin arazi şartlarının helikopter kullanımı için daha uygun olduğunu altını çizdi.