Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. pic.twitter.com/r9DJ8fxfEE— AK Parti (@Akparti) July 30, 2021
Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.