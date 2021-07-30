Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. pic.twitter.com/r9DJ8fxfEE — AK Parti (@Akparti) July 30, 2021

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.