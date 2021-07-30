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Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan yangınlara müdahale hem havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının çıkış nedeniyle ilgili flaş bir iddia atıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü.

Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek

3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.

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