Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! 2 çocuk pedagog eşliğinde dinlenecek
Türkiye'nin farklı illerinde çıkan yangınlara müdahale hem havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının çıkış nedeniyle ilgili flaş bir iddia atıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü.
3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.
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