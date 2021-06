Emine Erdoğan'dan çevre sorunlarına ilişkin özel açıklamalar: "Bu insanlık adına bir utanç tablosu"

Biz de çevre haftasında Sayın Emine Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ettik. Külliye'nin bahçesine girer girmez yemyeşil ağaçlar ve rengârenk çiçekler bizi karşıladı. İnsanın içini açan, doğayla bütünleştiren bu bahçede saatlerce zaman geçirmek mümkün. Emine Erdoğan ile sohbet ederken bahçenin her köşesinde onun katkısı olduğu hemen anlaşılıyordu. Her bir çiçekle özenle ilgileniyor, ağaçları gösterirken kendi çocuğundan bahseder gibi gözlerinin içi parlıyordu. Doğaya olan sevgisinin temelleri de çocukluğunda atılmıştı. Bunu: " Ben, Üsküdar'da, bahçeli bir evde büyüdüm. O bahçe, çocukluk günlerimin arka fonu gibi. O kadar güzel bir bahçeydi ki... Bir köşesinde sebze, meyve yetiştirirdik. Bahçemizde her dönem farklı hayvanlarımız olurdu" cümleleriyle ifade ediyordu.