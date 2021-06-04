BM'den Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projesine övgü

Sharif, gençlerle bir araya geldiğinde onların atık meselesine bakışını ve atıkları ekonomide nasıl kazanca çevirebileceklerine ilişkin görüşlerini gördüğünü belirterek "Bu verilerin kentleşme çalışmaları ve katı atık yönetimi açısından ekonomik değeri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konunun iklim değişikliğiyle bağlantısına dikkati çeken Sharif, doğayı korumak için adım atmaya bir an önce başlanması gerektiğini de vurguladı.