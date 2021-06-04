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BM'den Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projesine övgü

Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Başkan 'ın eşi 'ın 'nin önemine değindi. Sharif, doğayı korumak için adım atmaya bir an önce başlanması gerektiğini belirterek "topraklarımızda çöpe yer yok" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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BM'den Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projesine övgü

Başkanı Maimunah Mohd Sharif, atık yönetiminde doğa için bir an önce harekete geçilmesinin ve 'deki 'nin önemini vurgulayarak Başkan 'ın eşi 'ın liderliğindeki girişim sayesinde toplumun her kesiminin düşüncesinin bir noktada birleştiğini belirtti.

Başkanı Sharif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, BM-Habitat tarafından, " (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verilmesi vesilesiyle 'de değerlendirmelerde bulundu.

TRT World'de verdiği röportajda Sharif, BM-Habitat tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı Emine Erdoğan'ın ödüle layık görülmesinden onur duyduğunu belirterek Sıfır Atık Projesi'ne katılan gençlerle bir araya gelmekten de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çevre konularının her zaman savunulması gerektiğini işaret eden Sharif, "Gençler yarının değil, bugünün lideridir. Bu nedenle onların katılımı çok önemli." dedi.

Atık yönetiminin şehirlerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten Sharif, "2030 yılına kadar insanların yüzde 70'i şehirlerde yaşayacak ve ortaya bu kişilerin atıkları çıkacak. Bir an önce başlamaz, davranış değişikliğine gitmez ve döngüsel ekonomiyi yaşam tarzımıza katmazsak gezegenimiz, 'mız çöple dolacak ve topraklarımızda çöpe yer yok." diye konuştu.

Sharif, gençlerle bir araya geldiğinde onların atık meselesine bakışını ve atıkları ekonomide nasıl kazanca çevirebileceklerine ilişkin görüşlerini gördüğünü belirterek "Bu verilerin kentleşme çalışmaları ve katı atık yönetimi açısından ekonomik değeri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konunun iklim değişikliğiyle bağlantısına dikkati çeken Sharif, doğayı korumak için adım atmaya bir an önce başlanması gerektiğini de vurguladı.

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