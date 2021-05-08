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İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya…

İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere ’ya giden Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında en az 53 kişi yaralandı. Yaşanan bu insanlık dışı olaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. "Dünyanın bir başka yerinde bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup 'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz. Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var ' kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya…

İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya giden Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında en az 53 kişi yaralandı. Yaşanan bu insanlık dışı olaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi.

"SALDIRILARI ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

"BATI DÜNYASI BU DURUMDAN UTANÇ DUYMALI"

Kalın, "Batı dünyası yaşanan bu durumdan utanç duymalı" sözleriyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı tavra tepki gösterdi.

"İŞGALCİ BİR GRUP VATİKAN'A SALDIRSAYDI..."

"Dünyanın bir başka yerinde bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz. Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var 'Kudüs kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

İslam dünyasına çağrıda bulunan Kalın, "İsrail'e saldırıları durdurması için ortak tavır alınmalı" dedi.

Batı dünyası bu durumdan utanç duymalı "BATI DÜNYASI BU DURUMDAN UTANÇ DUYMALI"
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