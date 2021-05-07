Başkan Erdoğan’dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz

MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçiğe seslenerek, "Ben öncelikle Komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan kadir gecelerini kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er- erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber bende şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.



Karakolda görevli askerin jandarma aracından ezanı okumasıyla birlikte askerlerin yemek duası edildi, oruçlar suyla açıldı.



Başkan Bilgin karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefonla görüntülü arayarak görüştürdü. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba Başkan Bilgin'e de bu sürprizi için teşekkür etti.