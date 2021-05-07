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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.
Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.
ÖMER ÇELİK'TEN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e sert tepki gösterdi.
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.
İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.
"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.