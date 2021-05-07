AK Parti Sözcüsü Çelik'ten A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, yapılan bu saldırıların İsrail tarafından planlı olarak gerçekleştirildiğini ilk belirlemelere göre 53 Filistinli’nin yaralandığını söyledi. Her yıl bu tür olayların yaşandığını ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, fanatik Yahudilerin Ramazan ayının başından beri kışkırtıldığını söyledi. “Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir” diyen Çelik, “İsrail hükümeti burada faşizan bir tutum gerçekleştiriyor. Bu daha fazla çatışma getirir. Mescid-i Aksa’nın bahçesinde 53 Filistinli’yi yaralaması hiçbir hukuku tanımıyorum anlamına gelir. Fiilen kınamanın dışında İsrail’e karşı bir şeyler yapılmalı. Birleşmiş Milletler yaptırım uygulamayacaksa ne işe yarıyor.” dedi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

ÖMER ÇELİK'TEN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.

İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.