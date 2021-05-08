İçişleri Bakanı Soylu İsrail terörüne A Haber'de tepki gösterdi: Üç maymunu oynamaya devam etsinler

İşgalci İsrail güçlerinin aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara yönelik alçak saldırısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. "Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin" diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.

Bu saldırının insanlığa ve ahlaka sığmadığını belirten Soylu, "dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır" dedi. "Kudüs'ün başkent ilan edenlerle bunu sorgulamak lazım" diyen Bakan Soylu, Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısının az olduğunu ifade etti.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİNLER

Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.

İSRAİL'İN NASIL ŞIMARTILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar diyen Bakan Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi. ABD'nin Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse ve İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırının da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.