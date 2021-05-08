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Cumhurbaşkanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Batı dünyası bu durumdan utanç duymalı

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 00:01
Güncelleme:08.05.2021 00:18
İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında en az 53 kişi yaralandı. Yaşanan bu insanlık dışı olaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kalın, "Batı dünyası yaşanan bu durumdan utanç duymalı" sözleriyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı tavra tepki gösterdi. "Dünyanın bir başka yerinden bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz? Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var 'Kudüs kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, Şam Kapısı'nı kapatarak Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelledikten sonra teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmıştı.

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail güçlerinin, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda en az 53 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca 23 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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