Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Demirtaş'a çok sert tepki: Aklı sıra tehdit ediyor! Hukuk önünde hesabını verecek

CANINA KIYDIĞINIZ HER YASİN'İN HESABINI VERECEKSİNİZ

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.

"6-8 Ekim Olayları"nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2021

