Son dakika: 6-8 Ekim Kobani olayları davası: 108 sanık 29 ayrı suçtan yargılanacak! Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var

Davanın iddianamesi 3 bin 530 sayfa, 324 klasör delil ve eklerinden oluşuyor. Davada 2 bin 676 müşteki ve mağdur ile 37 maktul yer alıyor. Haklarında ceza istenen 108 sanığın tamamı, 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İddianamede 6-8 Ekim 2014'te DEAŞ'ın Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane eden terör örgütü mensup ve sempatizanlarının, HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde başlattığı sokak eylemleri ve sonuçları yer alıyor.