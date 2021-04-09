Son dakika: KT-1 uçak özellikleri neler? Kaza neden gerçekleşti? İzmir’de askeri eğitim uçağı neden düştü?

Son dakika haberi... İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak, eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düştü. İçerisindeki 2 pilot, fırlatma koltuğu sayesinde sağ olarak kurtuldu. Peki KT-1 uçak özellikleri neler? Kaza neden gerçekleşti? İzmir’de askeri eğitim uçağı neden düştü? Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik A Haber'de değerlendirdi. Çelik, "Kazaların tek sebebi yoktur. Birçok sebep birbirinin içine girerek kaza meydana gelir. Bu ilk safha bir uçak KT-1 uçak. Uçuş eğitimi amacıyla başlangıç uçaklarından biri. Mutlaka uçak motorda veya elektrik arızası meydana gelmiştir bu nedenle düşmüş olabilir. Kurtarılması büyük bir olay" dedi.

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