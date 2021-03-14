14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Soner Yalçın'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Soruşturma tamamlandı

Soner Yalçın'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Soruşturma tamamlandı

Son dakika haberine göre; ’nin sahibi ve ’nin yazarı ’ın ’te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Yalçın, kiracısıyla birlikte yargılanacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Soner Yalçın'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Soruşturma tamamlandı

'nin sahibi 'ın 'te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında yasadışı inşaat yapıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gayrimenkul Eski Eserler ve kararı ile içerisinde kalan binada izinsiz değişiklikler ilave yapılar ve tadilatlar yapmak suretiyle 'İmar Kirliliğine Neden Olmak ve 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçları kapsamında 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Yalçın, kiracısıyla birlikte yargılanacak.

"BEN YAPMADIM" DEDİ AMA...
Açılan soruşturmada ise Yalçın suçlamaları reddetti. Değişiklikleri kendisinin değil, kiracısının yaptığını ifade etti. Taşınmazı 2005'te satın aldığını 2010'a kadar kiracının oturduğunu, 2010'da ise kendisinin ikamet etmeye başladığını söyledi.

Taşınmazda yeni ev sahibi olan ise taşınmazda tadilat ve tamiratlar yapılması gerektiği için kira bedelinin altında bir bedelle anlaştıklarını, banyo yenilediğini kış bahçesi ekleyerek havuzu genişlettiğini fakat diğer tadilat işlemlerini kendisi yapmadığını anlattı.

"İKİ İSİM DE SORUMLU"
İddianamede, Yazgan'ın taşınmazda kalıcı ve daimi nitelikte bulunan bu esaslı ilave değişiklikleri taşınmaz maliki olan Yalçın'ın bilgisi ve rızası dışında yapmasının mümkün olmayacağı kaydedilirken, kira bedelinin rayiç bedelin yarısı olarak belirlenmesinin de bu hususun kanıtı olduğu ifade edildi.

10 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR
10 yıllık kira süresi değerlendirildiğinde hiç kira artışı göz önüne alınmasa bile indirim yapılan kira bedelinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında olacağı, bu miktar göz önüne alındığında taşınmaz maliki olan şüpheli Yalçın ile kiracı olan şüpheli Yazgan'ın 2020'de yapıldığı tespit edilen ilave ve imalatlar konusunda fikir birliği içerisinde hareket ettikleri anlatıldı.

İki isim Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile Boğaziçi Sit Alanı içerisinde kalan binada izinsiz değişiklikler yaptıkları iddiasıyla '2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



SİT ALANINDAKİ VİLLADA TESPİT EDİLEN KAÇAKLAR
1 Binanın bahçesinde yaklaşık 18.00 m x 3.10 m =55.8 m2 tek katlı müştemilat yapıldı.
2 Binanın bahçesinde yaklaşık 9.40 m x 6.80 m=63,92 m2 tek katlı müştemilat yapıldı.
3 Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 3.60 m x 6.80 m=24.48 m2 ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi.
4 Binanın bahçesine yaklaşık 5.00 m x 5.00 m=25 m2 havuz yapıldı.
5 Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 1.20 m x 5.90 m= 7.08 m2 ilave edildi.



6 Binanın sülün sokak cephesinde yaklaşık 6.00 m x 2.50 m=15.00 m2 tek katlı ilave edildi.
7 Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 3.66 m x 7.60 m=27.82 m2 büyütülerek ana binaya dahil edildi.
8 1.Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 3.60 m x 6.80 m=24.48 m2 ilave edildi.
9 1.Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 5.40 m x 5.90 m=31.86 m2 ilave edildi.
10 Çatı katında yaklaşık olarak 2.00 m x 1.00 m=2.00 m2 kuş gözü yapıldığının tespit edildi. üzerine 12/06/2020 tarih ve 0005 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlendi.

Soner Yalçın'ın yeni kaçağına suç duyurusu SONER YALÇIN'IN YENİ KAÇAĞINA SUÇ DUYURUSU
Soner Yalçın'ın kaçak aşkı bitmiyor! SONER YALÇIN'IN KAÇAK AŞKI BİTMİYOR!
Yine Soner, yine kaçak YİNE SONER, YİNE KAÇAK
Bakanlık harekete geçti! Kaçak kaleye suç duyurusu... BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! KAÇAK KALEYE SUÇ DUYURUSU...
Bakanlık ‘kaçak kale’ skandalına el koydu BAKANLIK 'KAÇAK KALE' SKANDALINA EL KOYDU
Soner Yalçın'ın kaçak kalesinde kapılar açılmıyor! SONER YALÇIN'IN KAÇAK KALESİNDE KAPILAR AÇILMIYOR!
Yalçın'dan skandal hareket! Bakanlık ekipleri villaya alınmadı YALÇIN'DAN SKANDAL HAREKET! BAKANLIK EKİPLERİ VİLLAYA ALINMADI
‘Basit tadilat’ dedi kendine kale yaptı 'BASİT TADİLAT' DEDİ KENDİNE KALE YAPTI
Temelden kaçak kale! TEMELDEN KAÇAK KALE!
Soner Yalçın panikledi! Kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi SONER YALÇIN PANİKLEDİ! KAÇAK KÖŞKÜN BORCUNU BİR GÜNDE ÖDEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA